Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла официальное предупреждение российской спортсменке Софии Ильтеряковой в связи с инцидентом, который произошел во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщается на сайте федерации 15 апреля 2026 года.

В болгарской столице Софии во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике российская спортсменка не повернулась в сторону флагов. 15-летняя Ильтерякова, выступающая на международном турнире под нейтральным флагом, завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем. Золотую медаль получила украинка Таисия Онофрийчук, а бронзовую — итальянка София Раффаэли.

Федерация гимнастики Украины требовала лишить россиянку нейтрального статуса. World Gymnastics отметила, что любое подобное нарушение протокола в будущем приведет к утрате спортсменкой ее статуса нейтрального атлета. Организация также подчеркнула необходимость уточнения правил проведения церемоний награждения.

До этого совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в свою очередь снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом.