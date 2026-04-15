Гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины

В болгарской столице Софии во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике российская спортсменка не повернулась в сторону флагов. 15-летняя Ильтерякова, выступающая на международном турнире под нейтральным флагом, завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем. Золотую медаль получила украинка Таисия Онофрийчук, а бронзовую — итальянка София Раффаэли.