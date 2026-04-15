Гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла официальное предупреждение российской спортсменке Софии Ильтеряковой в связи с инцидентом, который произошел во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщается на сайте федерации 15 апреля 2026 года.
В болгарской столице Софии во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения в рамках этапа Кубка мира по художественной гимнастике российская спортсменка не повернулась в сторону флагов. 15-летняя Ильтерякова, выступающая на международном турнире под нейтральным флагом, завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем. Золотую медаль получила украинка Таисия Онофрийчук, а бронзовую — итальянка София Раффаэли.
Федерация гимнастики Украины требовала лишить россиянку нейтрального статуса. World Gymnastics отметила, что любое подобное нарушение протокола в будущем приведет к утрате спортсменкой ее статуса нейтрального атлета. Организация также подчеркнула необходимость уточнения правил проведения церемоний награждения.
До этого совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в свою очередь снял с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) все санкции, связанные с допингом.