Саратовская каратистка Александра Мешкова победила на турнире в Китае

Представительница Саратовской области Александра Мешкова стала победителем рейтинговых международных соревнований по карате «Karate 1 — Premier League» в Китае, сообщили в Министерстве спорта Саратовской области. Участие саратовских спортсменов в международных соревнованиях соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел в китайском городе Лэшань. В нем приняли участие сильнейшие каратисты мира из топ-32 международного рейтинга. Александра одержала шесть побед в шести поединках. Спортсменку подготовил тренер-преподаватель Сергей Лазарев.
