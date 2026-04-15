Для школьников кузбасской Юрги провели профориентационные мероприятия

Профориентационные мероприятия для учеников 9-х классов прошли в Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий в ходе реализации программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города Юрги.
Школьники познакомились с востребованными кластерами «Правоохранительная деятельность» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В формате «живой» лекции они узнали о современных профессиях и перспективах карьерного роста, а затем приняли участие в интерактивных играх, где попробовали себя в роли специалистов. Для учащихся школы № 14 специалисты техникума провели квиз, добавив к двум направлениям специальность «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.