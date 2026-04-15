В Калининградской области 18-летнему парню и двум подросткам, поджигавшим вышки связи, дали реальные сроки

В материалах дела говорится, что в декабре 2024-го юноши подожгли три станции мобильных операторов, а также кабельную трассу в Калининграде, Гурьевском и Багратионовском районах. Молодых людей судили по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), всем троим назначили по семь лет лишения свободы.