В Нижегородскую область поступят 3 единицы тяжелого медоборудования

Нижегородская область заключила контракты на поставку трех единиц тяжелого оборудования для создания центра ядерной медицины в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В регион поступит сразу две системы ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией), а также система ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией). Как отметил губернатор Глеб Никитин, каждая из двух систем ПЭТ/КТ позволит проводить до шести тысяч исследований в год, что исключит очереди для нижегородцев. Нижний Новгород также сможет ежегодно принимать несколько тысяч пациентов из других регионов Приволжья.
Одна система ОФЭКТ/КТ уже работает в онкодиспансере. Вторая даст возможность выполнять исследования более широкому кругу пациентов. Ее поставка и ввод в эксплуатацию запланированы на конец 2026 года. Две установки ПЭТ/КТ заработают в 2028 году: для их монтажа необходимо построить специализированный защищенный «бункер» и установить циклотрон.
Отметим, что центр ядерной медицины станет частью флагманского проекта «Город здоровья», который также включает строительство нового хирургического корпуса и капитальный ремонт областной больницы имени Семашко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.