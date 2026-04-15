В Нижегородскую область поступят 3 единицы тяжелого медоборудования

В регион поступит сразу две системы ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией), а также система ОФЭКТ/КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией). Как отметил губернатор Глеб Никитин, каждая из двух систем ПЭТ/КТ позволит проводить до шести тысяч исследований в год, что исключит очереди для нижегородцев. Нижний Новгород также сможет ежегодно принимать несколько тысяч пациентов из других регионов Приволжья.