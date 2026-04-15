Минфин США заявил, что не намерен продлевать исключения из санкций на нефть

США предупредили банки Китая о санкциях при сотрудничестве с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

США не собираются продлевать исключения из своих санкций в отношении российской и иранской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

По словам главы Минфина, Вашингтон также предупредил несколько крупных банков Китая о возможном введении против них вторичных санкций из-за сотрудничества с Ираном.

В то же время США могут и дальше снимать санкции с поставок российской нефти. Такое мнение высказал в интервью Первому каналу спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

При этом дипломат объяснил, что противники улучшения отношений между Россией и Америкой очень негативно отреагировали на решение о снятии санкций с российской нефти. Кирилл Дмитриев добавил, что доходы России от энергетики в этом месяце по факту выросли почти в два раза.

