Рэпер Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву

Суд в Литве встал на сторону Моргенштерна*, которому ранее запретили въезд в страну на 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Алишер Моргенштерн* через суд добился отмены запрета на въезд в Литву. Литовские власти объявили его нежелательным лицом ещё в ноябре 2025 года, но теперь суд встал на сторону артиста. Об этом сообщает литовский телеканал LRT.

Суд пришёл к выводу, что запрет на въезд был принят без достаточных доказательств. Вместо фактов использовались только субъективные мнения и оценки. Поэтому решение департамента миграции признали незаконным.

По закону такие вопросы должна решать только департамент государственной безопасности Литвы. Однако в случае с Моргенштерном* этого не произошло. Суд постановил, что департамент миграции не имел права самостоятельно вводить 10-летний запрет.

Ранее на Украине суд отменил претензии налоговой службы к модели Елизавете Василенко, которая раньше встречалась с Моргенштерном*. Ей больше не нужно платить более 1,6 миллиона гривен (около 2,8 миллиона рублей. — Прим.ред.) с доходов на платформе OnlyFans.

* — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов на территории России.