Туристка заболела менингитом в Японии и впала в трехдневную кому

Австралийская туристка Анна Галло заболела менингитом во время путешествия Японии, после чего впала в трехдневную кому. Позднее она улетела на родину и продолжила восстанавливаться после болезни. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила газета Daily Mail.
В начале февраля 24‑летняя Галло полетела вместе с возлюбленным в отпуск, но в последнюю ночь перед возвращением в Австралию ее стало сильно знобить и трясти. После употребления парацетамола девушку начало рвать странным веществом, после чего она потеряла сознание в ванной.
Пара решила лететь домой, посчитав это пищевым отравлением, но уже в аэропорту ситуация ухудшилась, и австралийку срочно госпитализировали в Национальный центр глобального здравоохранения и медицины в Токио.
Врачи диагностировали у девушки менингококковую инфекцию типа B, которая перешла в менингит, и тяжелую системную реакцию организма. Анну Галло ввели в медикаментозную кому, после чего ее родители срочно вылетели к ней. Спустя три дня девушка пришла в себя, передает газета.
17 января стало известно, что российская туристка впала в кому сразу по прилете в Египет: в аэропорту Шарм-эш-Шейха у женщины появилась головная боль, затем нарушилась координация и пропала речь. После приема таблетки, которую дали врачи, туристка потеряла сознание, и у нее остановилось сердце.