Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Израиль

Росавиация с 16 апреля разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль. Полёты будут возможны ежедневно по 15 мая в период с 07:00 до 01:00 по московскому времени. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены)», — сказано в публикации ведомства.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения сразу в шести аэропортах страны. Речь идёт об аэропортах Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары, Уфа и Оренбург. В ведомстве пояснили, что в этих аэропортах временно приостановлен приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились в целях безопасности.