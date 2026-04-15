Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Израиль

Рейсы в Израиль разрешили с 16 апреля по 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация с 16 апреля разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль. Полёты будут возможны ежедневно по 15 мая в период с 07:00 до 01:00 по московскому времени. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены)», — сказано в публикации ведомства.

В то же время воздушное пространство Ирана остаётся закрытым для российских перевозчиков на весь указанный период. Кроме того, рекомендации приостановить продажу билетов в ОАЭ и обратно продлены до особого распоряжения.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения сразу в шести аэропортах страны. Речь идёт об аэропортах Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Чебоксары, Уфа и Оренбург. В ведомстве пояснили, что в этих аэропортах временно приостановлен приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились в целях безопасности.