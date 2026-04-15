В Ростовской области бросившая на трассе дерево компания оплатит ремонт машины

В Ростове компания, которая бросила на трассе упавшее дерево, оплатит водителю ремонт автомобиля. Это следует из решения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
— Авария произошла летом 2024 года. Водитель ехал в темноте по неосвещенному участку трассы Р-22 «Каспий». Он наехал на дерево, которое лежало прямо на дороге. Машина получила серьезные повреждения, — говорится в тексте решения.
Ране Первомайский районный суд Ростова установил: дерево упало из-за работников компании. Они вели земляные работы и не обеспечили безопасность. Суд обязал организацию выплатить владельцу 760 тысяч рублей.
Апелляция провела новую экспертизу. Стоимость восстановительного ремонта снизили до 568 тысяч рублей.
Ответчик попытался обжаловать решение. Он заявил, что водитель превысил скорость — 95−97 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Однако кассационный суд отклонил этот довод. Даже если водитель был неосторожен, это не освобождает виновную компанию от ответственности.
Суд подчеркнул: ответчик не поставил предупреждающих знаков, не оградил опасный участок и не убрал дерево. Поэтому компания обязана возместить ущерб.
Кассация оставила в силе решение апелляции. Водитель получит 568 тысяч рублей.
