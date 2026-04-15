Аналитики выяснили, для каких учебных задач школьники чаще всего используют ИИ

Анкетолог провел опрос, чтобы узнать, как учащиеся средних и старших классов* применяют ИИ в учебе. Выяснилось, что большинство школьников используют нейросети для поиска информации (73%). Каждый второй просит объяснить сложную тему простыми словами (58%) или пошагово разобрать решение задачи (58%). Еще 46% доверяют нейросетям проверку самостоятельно выполненных заданий.
Главная причина обращения школьников к ИИ — скорость получения ответа (72%) и способность объяснить материал так, чтобы стало понятно именно им (67%). Кроме того, учащиеся ценят нейросети за умение подбирать несколько способов объяснения (40%), удобный диалоговый формат общения (29%) и экономию денег по сравнению с занятиями с репетитором (27%). Самые популярные нейросети у школьников — ChatGPT (69%), Алиса AI (68%), DeepSeek (52%).
Опрос также показал, что, хотя ИИ уже проникает во все образовательные задачи — от подготовки к экзаменам до разъяснения непонятных тем при выполнении домашних заданий, — он пока не стал доминирующим инструментом.
Подготовка к экзаменам.
Чаще всего школьники готовятся к экзаменам с помощью специализированных сайтов, таких как «Сдам ГИА», «Незнайка», ФИПИ, — их используют 60% опрошенных. По видеоурокам проходят подготовку 53% учащихся, а самостоятельно, по учебникам — 47%. Еще 39% школьников занимаются с репетитором, а 36% — ходят на курсы. Генеративные нейросети занимают только шестое место — для подготовки к экзаменам их использует 27% опрошенных. При этом абсолютное большинство (88%) школьников хотели бы, чтобы на сайтах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ появилась возможность разбирать задания с помощью ИИ.
Подготовка к контрольным работам.
Самый популярный способ подготовки к контрольным — самостоятельное повторение по учебникам и тетрадям: так делают 72% школьников. На втором месте генеративные нейросети — их используют 43% учащихся. Видеоуроки смотрят 39%. Репетиторов для подготовки к контрольным привлекают лишь 22%.
Выполнение домашних заданий.
Домашние задания школьники чаще всего выполняют сами по учебникам и конспектам — так поступают 73% опрошенных. К помощи сборников ГДЗ прибегают 63% учащихся. При этом растет популярность и генеративных нейросетей: к ним обращается 61%. В отличие от ГДЗ, которые дают только готовые решения и ответы, школьники используют ИИ в основном для быстрого поиска информации и разъяснения непонятных тем. Среди других способов подготовки домашних заданий отмечают также видеоролики с объяснениями (38%) и помощь одноклассников или друзей (33%).
— Делегирование ИИ вспомогательных задач освобождает ресурсы для углубленного изучения предмета или творческой работы. Если в сборниках ГДЗ мы находим просто правильные ответы, то с помощью нейросети мы можем пройти весь путь решения задачи — то есть научиться справляться с заданием самостоятельно. Такая проработка требует больших усилий, но и результат мы получаем больший: от банального списывания ребенок переходит к овладению предметными знаниями. При этом ИИ все же остается инструментом, а не учителем: он дополняет, а не заменяет традиционное обучение, которое трудно представить без личного общения ученика с педагогом-наставником, — рассказала учитель русского языка и литературы, старший методист Цифровой школы МГПУ Элина Стрейкмане.
*С помощью онлайн-панели Anketolog.ru опросили 700 российских школьников, которые учатся в 7−11 классах, с согласия их родителей.