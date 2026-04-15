«По астрономическому таймеру»: в Зеленоградске проверяют работу новых фонарей на променаде

В Зеленоградске проводят пусконаладку новых фонарей на променаде. Для автоматического включения используется астрономический таймер. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации муниципалитета.
Всего на променаде установили 54 пары энергосберегающих фонарей. Они будут освещать как прогулочную зону, так и велосипедную дорожку. Оборудование установили в рамках проекта «Янтарный талисман».
Форма фонарей была специально разработана на основе общей концепции проекта, конструкции стилизованы под стебли злаковых растений, свойственных для балтийского побережья. Для автоматического включения и отключения светильников используется астрономический таймер, который регулирует освещение в зависимости от времени суток, — сообщили в администрации Зеленоградска.
По проекту «Янтарный талисман» в Зеленоградске благоустраивают часть променада, аллею Дружбы и Санаторский парк. Работы должны были завершить в 2025 году. В марте стало известно, что их перенесли на начало курортного сезона в 2026-м.
С проектом «Янтарный талисман» Зеленоградск победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На территории курорта благоустраивают несколько общественных пространств, среди которых променад, пирс, аллея Дружбы и Санаторский парк. На всей территории заменят покрытие, установят скамейки и освещение, высадят новые растения.
Контракт на реализацию проекта заключили с ООО «Экватор». Компания получит за благоустройство более 400 миллионов рублей.