Фигуристка Трусова назвала победой восстановление тройного акселя

Российская фигуристка Александра Трусова в среду, 15 апреля, рассказала, что на выступлении на шоу смогла восстановить тройной аксель, и назвала это достижение личной победой.
— У нас уже прошло три тура по городам (с шоу — прим. «ВМ»). Из достижений за это время: я восстановила тройной аксель. Считаю, это, конечно, победа. Даже прыгнула его на публике. Да, пока только в финале, но все впереди, — написала спортсменка в личном блоге.
22 января трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась, что Александра Трусова и Камила Валиева возвращаются в большой спорт, поскольку больше не умеют ничего делать. По ее словам, Трусова всегда отличалась самостоятельностью и стремлением к высоким целям. Роднина добавила, что у фигуристки есть потенциал снова проявить себя, но пока сложно сказать, как на возвращение повлияли перерыв и рождение ребенка.
27 февраля спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что у Александры Трусовой есть все шансы вернуться конкурентноспособной на мировой уровень. Кроме того, комментатор пожелал фигуристке выступать не только на родине, но и на международных соревнованиях.