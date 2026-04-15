Росавиация разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Израиль с 07:00 до 01:00 по московскому времени в период с 16 апреля по 15 мая. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
— В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 МСК (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 МСК, — запрещены), — говорится в материале.
Авиакомпании должны принимать решения о полетах в Израиль, исходя из оценки рисков, включая рекомендации Международной организации гражданской авиации, уточнили в публикации в мессенджере MAX.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что Россия «в целом готова» к возобновлению авиасообщения с США. Он добавил, что в этом вопросе нужно руководствоваться снятием некоторых ограничений с российских авиакомпаний.
Кроме того, Россия прорабатывает восстановление авиасообщения с Танзанией, которое приостановилось в период пандемии. В частности, речь идет о направлениях Занзибар и Дар-эс-Салам.