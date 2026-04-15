В США раскрыли, где может пройти новый раунд переговоров с Ираном

Новый раунд мирных переговоров между США и Ираном может вновь состояться в Исламабаде. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Они, скорее всего, пройдут в том же месте», — заявила представитель американской администрации.
Ранее президент США Дональд Трамп также допустил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти столице Пакистана. В интервью изданию New York Post глава Белого дома заявил, что контакты сторон могут остаться в ближайшие два дня.
Как сообщало издание AP со ссылкой на свои источники, переговоры между США и Ираном продвигаются, а посредники сторон близки к договоренности о продлении режима прекращения огня. Сейчас они работают над компромиссами по вопросам о ядерной программе Ирана, Ормузскому проливу и компенсации за военный ущерб Тегерану.