В США раскрыли, где может пройти новый раунд переговоров с Ираном

Белый дом: следующий раунд переговоров с Ираном может пройти в Исламабаде.

Источник: Комсомольская правда

Новый раунд мирных переговоров между США и Ираном может вновь состояться в Исламабаде. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Они, скорее всего, пройдут в том же месте», — заявила представитель американской администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп также допустил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти столице Пакистана. В интервью изданию New York Post глава Белого дома заявил, что контакты сторон могут остаться в ближайшие два дня.

Как сообщало издание AP со ссылкой на свои источники, переговоры между США и Ираном продвигаются, а посредники сторон близки к договоренности о продлении режима прекращения огня. Сейчас они работают над компромиссами по вопросам о ядерной программе Ирана, Ормузскому проливу и компенсации за военный ущерб Тегерану.

