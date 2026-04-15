«Надо раскрепоститься»: калининградский «Локомотив» уступил «Корабелке» в первом матче полуфинала Кубка России

Шанс на реванш есть, и он появится совсем скоро. Ответная игра пройдёт в Калининграде 18 апреля. Если «Локомотив» выиграет встречу со счётом 3:0 или 3:1, по сумме двух матчей будет назначен решающий золотой сет, который и определит, кто отправится в «Финал шести». Если же гости сумеют взять две партии, дальше пройдут девушки из Питера. Нашим болельщикам пора готовить голосовые связки — поддержка дома будет решающим фактором.