Контент выходит с нечеловеческой регулярностью — каждый день в одно и то же время, без единого пропуска. Вместо реальных историй из жизни с точными примерами только аккуратные посты обо всем и ни о чем. Фото как правило всегда в одном и том же стиле освещения и «снято» с похожих ракурсов, потому что за ними стоит один и тот же генеративный сетап. Живой автор так не работает. Он болеет, ошибается, меняет свои решения, экспериментирует, а вот ИИ-аккаунт не позволяет себе такой роскоши.