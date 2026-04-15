«Не изменит правил игры»: в Польше назвали неутешительные для Украины последствия победы Мадьяна

Венгрия не собирается резко менять свою политику в отношении Украины даже после возможной победы оппозиции на выборах. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
«Для Украины и институтов Евросоюза это улучшит комфорт сотрудничества, но не изменит правил игры. Венгрия возвращается к классической деловой дипломатии: без идеологических фейерверков, но с хладнокровным расчетом», — написал политик в соцсети X.
Миллер подчеркнул, что уход Виктора Орбана с поста премьера не вызовет никакой революции в венгерской внешней политике. Он отметил, что позиция Будапешта по поводу вступления Украины в Евросоюз останется сдержанной и взвешенной.
Ранее сам Петер Мадьяр говорил о возможности разблокировать финансовую помощь Киеву. Он объяснил, что уходящий премьер Виктор Орбан снимет вето на кредит Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро, но только после того, как возобновятся поставки нефти по ключевому трубопроводу.