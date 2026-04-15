Волгоградцы-дошкольники с ОВЗ посостязались в профессиональном мастерстве

Несмотря на юный возраст, участники соревнований демонстрировали навыки и мастерство в различных сферах — от робототехники до кондитерского дела. В первом случае им приходилось выстраивать последовательность для запуска машины, а во втором подбирать декор, украшать выпечку и упаковывать ее. Кроме того, юные парикмахеры делали прически, а художники создавали эскиз по мотивам сказок Севера, а затем выполняли готовую иллюстрацию гуашью или в графике.