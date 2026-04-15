Волгоградцы-дошкольники с ОВЗ посостязались в профессиональном мастерстве

В регионе подвели итоги V чемпионата «Детский Абилимпикс», который проводился в новеньких мастерских школы-интерната «Надежда».

В областном центре подвели итоги V чемпионата «Детский Абилимпикс», в котором приняли участие 40 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. О победителях и призерах рассказали в администрации Волгоградской области.

Несмотря на юный возраст, участники соревнований демонстрировали навыки и мастерство в различных сферах — от робототехники до кондитерского дела. В первом случае им приходилось выстраивать последовательность для запуска машины, а во втором подбирать декор, украшать выпечку и упаковывать ее. Кроме того, юные парикмахеры делали прически, а художники создавали эскиз по мотивам сказок Севера, а затем выполняли готовую иллюстрацию гуашью или в графике.

Победителями стали сразу двое воспитанников Волжской школы № 2 — Диана Ткач, отличившаяся в кондитерском мастерстве, и Вероника Абрамова — юный парикмахер. Лучшим в робототехнике был признан воспитанник детского сада № 368 Кировского района Волгограда Глеб Савицкий, а в «Оформительском мастерстве» преуспела Анастасия Бородина, которая ходит в детский сад № 279 Красноармейского района.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, как в регионе выбрали лучшего педагога-дефектолога.

