ЭСК РФС признала ошибкой удаление Педро в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) вынесла решение по спорному эпизоду матча 24-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Как сообщили в эфире «Матч ТВ», комиссия признала ошибочным решение арбитра Сергея Карасева, который удалил полузащитника петербургского клуба Педро.
Эксперты сочли, что действия бразильского футболиста заслуживали лишь желтой карточки и штрафного удара, а не прямого удаления.
Инцидент произошел на 79-й минуте встречи на «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В результате игрового столкновения Педро задел голень капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяну, ему понадобилась медицинская помощь. Изначально главный судья не зафиксировал нарушение, но после обращения к видеоассистентам и просмотра повтора изменил свое решение, удалив игрока с поля. «Зенит» оспорил это решение в ЭСК, которая приняла сторону клуба.
Несмотря на признание ошибки, итог матча (1:1) остается неизменным. По результатам 24 туров «Краснодар» сохраняет первую позицию в таблице с 53 очками, тогда как петербуржцы занимают второе место с 52 баллами. Решение комиссии позволит Педро избежать дисквалификации и помочь своей команде в следующих матчах чемпионата.