Лекарства и врачи онлайн: что изменится для казахстанцев

Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Freedom Bank: Новый этап в цифровом здравоохранении
Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Freedom Bank заключили соглашение, которое обещает значительно изменить опыт пациентов — от записи на прием к врачу до получения лекарств. Это событие стало центральным на форуме Freedom Inside, где присутствовали вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов и председатель совета директоров банка Тимур Турлов.
Свобода от очередей и стресса
Соглашение направлено на устранение всех лишних элементов из системы здравоохранения: очередей, путаницы, непрозрачности и сложных процессов. Основные направления сотрудничества включают:
Упрощение записи к врачу: Пациенты смогут записываться на прием через цифровые сервисы, что исключит необходимость звонков в регистратуру и долгие ожидания.
Быстрое и понятное информирование: Пациенты будут получать всю необходимую информацию оперативно и в доступной форме.
Удобство онлайн-услуг: Онлайн-сервисы станут основным каналом взаимодействия пациентов с системой здравоохранения.
Лекарства под контролем
Особое внимание уделяется прозрачности лекарственного обеспечения:
Повышение прозрачности распределения лекарств: Внедрение цифровых решений позволит отслеживать движение лекарств и обеспечить их доступность.
Улучшение взаимодействия между медицинскими и аптечными организациями: Это снизит риски ошибок и улучшит координацию в системе здравоохранения.
Пациенты смогут четко понимать, какие лекарства им положены, где и когда их можно получить.
Поддержка врачей и профилактика
Сотрудничество также направлено на поддержку медицинских работников и развитие профилактической медицины:
Поддержка врачей: Разработка инициатив, направленных на улучшение условий труда и повышение мотивации медицинских работников.
Развитие профилактической медицины: Стимулирование граждан к более осознанному отношению к своему здоровью и профилактике заболеваний.
Переход от «лечения по факту» к модели, где здоровье является совместной ответственностью системы и пациента, станет важным шагом в этом направлении.
Мнения участников
Ербол Оспанов, вице-министр здравоохранения: > «Подписание данного соглашения является важным шагом в развитии цифрового здравоохранения. Совместная работа с партнерами позволит последовательно совершенствовать доступность медицинских услуг, повысить прозрачность процессов и создать дополнительные удобства для пациентов и медицинских работников. Мы ориентированы на внедрение решений, которые обеспечат устойчивое развитие системы здравоохранения и повышение качества оказываемой помощи».
Айдос Жумагулов, член Совета директоров Freedom Bank: > «Часть стратегии нашего Freedom SuperApp — сделать в нем удобную витрину государственных сервисов для наших клиентов. Мы продолжаем развиваться в этом направлении и переходим к цифровизации сферы здравоохранения. Для нас важно, чтобы продукты реально упрощали жизнь людям».
Почему это важно для каждого
За сухими формулировками соглашения скрывается глубокая трансформация:
Доступность: Медицина станет более доступной для всех граждан.
Понятность: Пациенты смогут легко ориентироваться в системе здравоохранения.
Прозрачность: Все процессы станут прозрачными и предсказуемыми.
Ориентированность на пациента: Система здравоохранения будет ориентирована на потребности и комфорт пациентов.
Если все заявленные инициативы будут реализованы, поход к врачу перестанет быть стрессом и станет обычной и удобной частью жизни. Эти изменения, незаметные на первый взгляд, сформируют новую, современную систему здравоохранения, ориентированную на пациента.