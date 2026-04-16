Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лекарства и врачи онлайн: что изменится для казахстанцев

В Казахстане начинается новый этап цифровизации здравоохранения — с акцентом не на громкие заявления, а на реальные удобства для людей.

Источник: DKNews.kz

Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Freedom Bank: Новый этап в цифровом здравоохранении

Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Freedom Bank заключили соглашение, которое обещает значительно изменить опыт пациентов — от записи на прием к врачу до получения лекарств. Это событие стало центральным на форуме Freedom Inside, где присутствовали вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов и председатель совета директоров банка Тимур Турлов.

—-

Свобода от очередей и стресса

Соглашение направлено на устранение всех лишних элементов из системы здравоохранения: очередей, путаницы, непрозрачности и сложных процессов. Основные направления сотрудничества включают:

  • Упрощение записи к врачу: Пациенты смогут записываться на прием через цифровые сервисы, что исключит необходимость звонков в регистратуру и долгие ожидания.

  • Быстрое и понятное информирование: Пациенты будут получать всю необходимую информацию оперативно и в доступной форме.

  • Удобство онлайн-услуг: Онлайн-сервисы станут основным каналом взаимодействия пациентов с системой здравоохранения.

—-

Лекарства под контролем

Особое внимание уделяется прозрачности лекарственного обеспечения:

  • Повышение прозрачности распределения лекарств: Внедрение цифровых решений позволит отслеживать движение лекарств и обеспечить их доступность.

  • Улучшение взаимодействия между медицинскими и аптечными организациями: Это снизит риски ошибок и улучшит координацию в системе здравоохранения.

Пациенты смогут четко понимать, какие лекарства им положены, где и когда их можно получить.

—-

Поддержка врачей и профилактика

Сотрудничество также направлено на поддержку медицинских работников и развитие профилактической медицины:

  • Поддержка врачей: Разработка инициатив, направленных на улучшение условий труда и повышение мотивации медицинских работников.

  • Развитие профилактической медицины: Стимулирование граждан к более осознанному отношению к своему здоровью и профилактике заболеваний.

Переход от «лечения по факту» к модели, где здоровье является совместной ответственностью системы и пациента, станет важным шагом в этом направлении.

—-

Мнения участников

Ербол Оспанов, вице-министр здравоохранения: > «Подписание данного соглашения является важным шагом в развитии цифрового здравоохранения. Совместная работа с партнерами позволит последовательно совершенствовать доступность медицинских услуг, повысить прозрачность процессов и создать дополнительные удобства для пациентов и медицинских работников. Мы ориентированы на внедрение решений, которые обеспечат устойчивое развитие системы здравоохранения и повышение качества оказываемой помощи».

Айдос Жумагулов, член Совета директоров Freedom Bank: > «Часть стратегии нашего Freedom SuperApp — сделать в нем удобную витрину государственных сервисов для наших клиентов. Мы продолжаем развиваться в этом направлении и переходим к цифровизации сферы здравоохранения. Для нас важно, чтобы продукты реально упрощали жизнь людям».

—-

Почему это важно для каждого

За сухими формулировками соглашения скрывается глубокая трансформация:

  • Доступность: Медицина станет более доступной для всех граждан.

  • Понятность: Пациенты смогут легко ориентироваться в системе здравоохранения.

  • Прозрачность: Все процессы станут прозрачными и предсказуемыми.

  • Ориентированность на пациента: Система здравоохранения будет ориентирована на потребности и комфорт пациентов.

Если все заявленные инициативы будут реализованы, поход к врачу перестанет быть стрессом и станет обычной и удобной частью жизни. Эти изменения, незаметные на первый взгляд, сформируют новую, современную систему здравоохранения, ориентированную на пациента.