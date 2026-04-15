Минэк назвал условие для льготы по НДС для малого бизнеса в 2027 году

Предприятиям общепита для сохранения льготы по НДС в 2027 году следует в этом году платить сотрудникам зарплату не ниже средней по региону, сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, сообщение поступило РБК.
«Кроме того, не менее 70% от выручки должно будет приходиться на деятельность в сфере общепита, а годовой размер выручки не должен превышать 3 млрд руб.», — сказала она.
Дополнительного уведомления об использовании льготы не требуется, достаточно заполнить соответствующий раздел декларации по НДС.
«По экспертным оценкам, благодаря принятому решению о переходном периоде затронутые законопроектом компании в сфере общепита смогут сэкономить порядка 10% от оборота», — добавила замминистра. При этом право на пониженные тарифы страховых взносов — 7,6% для обрабатывающих МСП и 15% для остальных — теперь будет предоставляться по единым правилам.
Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, смягчающих последствия налоговой реформы для индивидуальных предпринимателей (ИП) и малого бизнеса на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения.
Согласно принятым изменениям, для ИП, утративших право на патент с 1 января 2026 года, срок подачи уведомления о переходе на УСН продлен до 1 июня 2026 года. Обычно уведомление подается до 31 декабря года, предшествующего переходу, но часть предпринимателей лишилась патента из-за превышения лимита доходов за 2025 год (20 млн руб.) и не успела подать документы вовремя. Продление позволит им перейти на УСН, при этом переход будет считаться совершенным с 1 января 2026 года, даже если уведомление подано позже — до 1 июня, пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов.
В ноябре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом: с 60 млн до 20 млн руб. в 2026 году, до 15 млн — в 2027-м и до 10 млн руб. — в 2028-м. В Минфине связывали меру с борьбой с дроблением бизнеса и схемами минимизации налогов.
