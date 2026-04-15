Минэк назвал условие для льготы по НДС для малого бизнеса в 2027 году

Согласно принятым изменениям, для ИП, утративших право на патент с 1 января 2026 года, срок подачи уведомления о переходе на УСН продлен до 1 июня 2026 года. Обычно уведомление подается до 31 декабря года, предшествующего переходу, но часть предпринимателей лишилась патента из-за превышения лимита доходов за 2025 год (20 млн руб.) и не успела подать документы вовремя. Продление позволит им перейти на УСН, при этом переход будет считаться совершенным с 1 января 2026 года, даже если уведомление подано позже — до 1 июня, пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов.