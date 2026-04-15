Полковник Штацкий, начавший с инспектора, стал замначальника Калининградской областной таможни

Федеральная таможенная служба назначила Романа Штацкого заместителем начальника Калининградской областной таможни. Приказ вступил в силу 13 апреля 2026 года, к обязанностям он приступил 14 апреля. Штацкий — полковник таможенной службы, имеет ведомственные награды ФТС.
Штацкий окончил юрфак РГУ им. И. Канта (2007), затем — РАНХиГС при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» (2012). В таможне с 2010 года: начинал старшим инспектором правового отдела. С 2018 года руководил отделом таможенных платежей.
Женат, воспитывает дочь. Новое назначение — очередной шаг в карьере таможенника, который работает в системе 16 лет.