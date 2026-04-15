Основатель Zara и Bershka стал крупнейшим владельцем недвижимости в мире

Основатель международной компании Inditex, в которую входят известные бренды Zara, Bershka и Pull & Bear, Амансио Ортега стал крупнейшим владельцем недвижимости в мире. Об этом сообщает издание Forbes.
В статье отмечается, что Ортега потратил порядка 24 млрд долларов на 216 объектов недвижимости по всему миру, 206 из которых предприниматель сумел сохранить за собой.
«Это делает его крупнейшим магнатом недвижимости в мире с более ценным портфелем, чем у самых успешных застройщиков», — говорится в материале.
В качестве примера издание приводит австралийца Гарри Тригубоффа и американца Дональда Брена, стоимость недвижимых активов которых составляет 23,2 и 19,2 млрд долларов соответственно.
