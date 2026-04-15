Основатель Zara и Bershka стал крупнейшим владельцем недвижимости в мире

Основатель компании Inditex Амансио Ортега владеет 206 объектами недвижимости, стоимость которых составляет около 24 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Основатель международной компании Inditex, в которую входят известные бренды Zara, Bershka и Pull & Bear, Амансио Ортега стал крупнейшим владельцем недвижимости в мире. Об этом сообщает издание Forbes.

В статье отмечается, что Ортега потратил порядка 24 млрд долларов на 216 объектов недвижимости по всему миру, 206 из которых предприниматель сумел сохранить за собой.

«Это делает его крупнейшим магнатом недвижимости в мире с более ценным портфелем, чем у самых успешных застройщиков», — говорится в материале.

В качестве примера издание приводит австралийца Гарри Тригубоффа и американца Дональда Брена, стоимость недвижимых активов которых составляет 23,2 и 19,2 млрд долларов соответственно.

Ранее KP.RU сообщал, что американский предприниматель Илон Маск возглавил список богатейших людей мира по версии журнала Forbes. По данным аналитиков, состояние бизнесмена составляет 839 млрд долларов.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше