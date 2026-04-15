Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области Росстат высмотрел нулевое подорожание бензина

В Волгоградской области, несмотря на увеличенный спрос в период весенней посевной компании и повышение стоимости нефтепродуктов на мировом рынке, ценники на волгоградских заправках продемонстрировали непривычное постоянство. За минувшую неделю цены на бензин в регионе практически не изменились.

По данным Росстата, стоимость литра дизельного топлива остался на уровне 74,82 рублей. Не изменились и расценки на бензин марки АИ-92 — 63,71 рубля, а также АИ-98 и выше — 91,68 рубля. Лишь бензин марки АИ-95 незначительно прибавил в цене на 2 копейки, достигнув уровня 70,66 рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102».