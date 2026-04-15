Дело об убийстве возбудили против хирурга, перепутавшего печень и селезенку

В августе 2024 года американский хирург Томас Шакновски по ошибке вырезал 70-летнему пациенту Уильяму Брайну печень вместо селезенки, в результате чего мужчина потерял большое количество крови и скончался. В отношении врача возбудили дело о непредумышленном убийстве, и он отказался от медицинской лицензии. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила газета New York Post.
Позднее выяснилось, что это была уже третья роковая ошибка врача за полтора года. Так, в мае 2023-го Шакновски ошибочно иссек часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в июле того же года вместо назначенной пациентке илеостомии сделал ей резекцию желудка, которая также привела к смерти.
Коллеги подали жалобу на хирурга, заявив, что специалист не обладает базовыми знаниями и опасен для больных. В 2024 году его временно лишили лицензии, а в текущем году арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве, передает газета.
