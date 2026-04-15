В Калининградской области пообещали закрыть вопрос с датчиками для детей-диабетиков

В ближайшее время власти Калининградской области планируют решить вопрос с закупкой части систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей-инвалидов с сахарным диабетом. Об этом «Клопс» рассказали в региональном минздраве в среду, 15 апреля.
Тему обсуждали на встрече министра здравоохранения Сергея Дмитриева с Татьяной Базаевой, которая возглавляет калининградское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Сейчас в области 489 несовершеннолетних с сахарным диабетом, которым нужны постоянные инъекции инсулина. Лекарства и системы непрерывного мониторинга глюкозы для них закупают за счёт федерального бюджета. Родители 28 пациентов просят устройства с определёнными техническими характеристиками.
«С учётом пожеланий родителей и индивидуального подхода к лечению наших детей в конце прошлого года региональным министерством здравоохранения было принято решение обеспечить этих пациентов в 2026 году данными устройствами», — заявил Дмитриев. Как уточнили в ведомстве, контракт на закупку части приборов сейчас находится на заключительной стадии, подписать его рассчитывают 20 апреля.
На встрече подняли и другую проблему: родители не всегда понимают, как пользоваться новыми моделями и чем они друг от друга отличаются. Министр поручил выяснить, сколько семей и медиков нуждаются в таком обучении, и организовать встречи с разработчиками, чтобы инструктажи проводили регулярно.
Встреча состоялась после публикации в телеграм-канале информационного центра Следственного комитета. В материале сообщалось, что родители детей-инвалидов жалуются на ненадлежащее медицинское обеспечение: якобы несовершеннолетним долгое время выдавали изделия, не подходящие по характеристикам к инсулиновым помпам, а это могло сказаться на здоровье детей. Как отметили в СК, уголовные дела по этой ситуации в Калининградской области возбуждали несколько раз, но все постановления отменяли в прокуратуре. После новых обращений глава ведомства Александр Бастрыкин поручил вновь начать расследование.
Калининградские родители не первый год борются за то, чтобы детям-диабетикам бесплатно выделяли системы мониторинга сахара в крови. Почему это важно и что отвечают власти, разбирался «Клопс».