В Калининградской области пообещали закрыть вопрос с датчиками для детей-диабетиков

Встреча состоялась после публикации в телеграм-канале информационного центра Следственного комитета. В материале сообщалось, что родители детей-инвалидов жалуются на ненадлежащее медицинское обеспечение: якобы несовершеннолетним долгое время выдавали изделия, не подходящие по характеристикам к инсулиновым помпам, а это могло сказаться на здоровье детей. Как отметили в СК, уголовные дела по этой ситуации в Калининградской области возбуждали несколько раз, но все постановления отменяли в прокуратуре. После новых обращений глава ведомства Александр Бастрыкин поручил вновь начать расследование.