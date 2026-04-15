В РПЦ предложили устраивать «прилюдную порку» за публикацию фото куличей

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили вводить «публичную порку» за размещение фотографий куличей после задержания девушек, одна из которых использовала кулич в качестве кальяна, а другая сфотографировала его рядом с секс-игрушкой. С таким предложением выступил протоиерей Кирилл Иванов во время трансляции в соцсетях.
Протоиерей отметил, что если девушки, опубликовавшие фотографии с куличами, раскаются, их следует простить. Однако на этом фоне призвал к возвращению телесных наказаний.
— В нашей стране пора уже возобновить практику телесных наказаний, которая была на Руси. Нужно просто сдирать с таких людей штаны прилюдно и по голой заднице розгами как следует выпороть, — сказал Кирилл Иванов.
По его мнению, всем, кто совершает подобные действия, необходимо запрещать заниматься публичной деятельностью, включая ведение каналов и страниц в социальных сетях. Он считает, что за такую деятельность должна быть предусмотрена уголовная ответственность.
Девушка, о которой идет речь, опубликовала в интернете видео, на котором делает кальян на куличе, и подписала его: «Даже Христос от такого воскрес». Следственный комитет сообщил, что в отношении сотрудницы заведения возбудили уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Позже она удалила публикацию и написала, что просит прощения за свой «необдуманный поступок». «Вечерняя Москва» узнала у юриста, что грозит девушке.