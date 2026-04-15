Прокуратура потребовала изъять фитнес-клубы экс-главы таможни Подмосковья

Официальный доход бывшего главы таможни Московской области Вячеслава Романовского и его супруги с 2000 года составил 39 млн руб., при этом в 2011 году он приобрел в Ставрополе помещение, спортивный инвентарь и тренажеры для спортивного клуба общей стоимостью 20 млн руб., установила прокуратура. Об этом сообщили РБК источники, знакомые с содержанием антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры к Романовскому и членам его семьи.
На Романовского, служившего в таможенных органах с 1993 года, распространялись антикоррупционные запреты и ограничения. Однако через доверенных лиц он неправомерно участвовал в предпринимательской деятельности, сформировав в Ставрополе единую бизнес-группу под фирменным наименованием Fresh Fit&Spa, говорится в иске, рассказали источники РБК.
Вячеслав Романовский родился в 1964 году в Узбекистане. В 1986 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1999 году получил степень юриста в Карачаево-Черкесском технологическом институте.
В таможенных органах Романовский служил с 1993 по апрель 2025 года. С 1998 года последовательно возглавлял Карачаево-Черкесскую таможню Северо-Кавказского таможенного управления, Ставропольскую таможню Южного таможенного управления, Воронежскую таможню Центрального таможенного управления, Смоленскую таможню Центрального таможенного управления и Московскую областную таможню.
Он женат, в браке родились трое детей — две дочери и сын.
Был награжден ведомственными наградами — медалями, в том числе «За усердие», «Ветеран таможенной службы».
После покупки первого помещения в Ставрополе Романовский расширял коммерческую деятельность, приобретя в 2013 году еще два помещения в городе общей площадью 1 259 кв.м. Сетью фитнес-центров его супруга и дети руководили, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, говорят собеседники РБК со ссылкой на иск.
Всего за 15 лет предпринимательской деятельности ответчики по иску получили права на 56 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 500 млн рублей, установила прокуратура.
Два источника, знакомые с исковыми требованиями, сообщили РБК, что Генеральная прокуратура просит суд обратить в доход государства жилой дом, два земельных участка, четыре квартиры, 11 нежилых помещений, два машино-места и пять автомобилей, принадлежащих ответчикам.
Кроме того, изъятию подлежат объект незавершенного строительства в Ставропольском крае, права на торговый знак и домен f-fitness. Также, Генеральная прокуратура требует изъятия всего спортивного оборудования, инвентаря и тренажеров, находящихся в помещениях сети фитнес-центров.
Помимо этого, в счет реализованного до настоящего иска коррупционного имущества, Генеральная прокуратура просит взыскать солидарно с ответчиков 60,4 млн. руб., составляющие эквивалентную сумму за пять автомобилей, земельный участок и полученный доход с договора мены земельного участка в 2,647 кв. м.
Генеральная прокуратура требует наложить обеспечительные меры на все имущество Романовского и других ответчиков, а также на их банковские счета. Кроме того, возложить на Федеральную службу судебных приставов обязанности обеспечить незамедлительное исполнение принятых судом мер по обеспечению иска и розыск имущества должников.
Как сообщила 15 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, иск Генпрокуратуры рассмотрит Зеленоградский районный суд Москвы.