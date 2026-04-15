Прокуратура потребовала изъять фитнес-клубы экс-главы таможни Подмосковья

Официальный доход бывшего главы таможни Московской области Вячеслава Романовского и его супруги с 2000 года составил 39 млн руб., при этом в 2011 году он приобрел в Ставрополе помещение, спортивный инвентарь и тренажеры для спортивного клуба общей стоимостью 20 млн руб., установила прокуратура. Об этом сообщили РБК источники, знакомые с содержанием антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры к Романовскому и членам его семьи.