Муж Ивлеевой заработал за год 101 млн рублей на строительном бизнесе

В 2024 году фирма принесла предпринимателю 69 млн рублей. Однако чистая прибыль по итогам 2025 года составила всего 520 тысяч рублей. А бухгалтерская отчётность говорит, что на бизнесе Бегака висит незакрытый долг по кредитам в размере 560 млн рублей. У мужа Ивлеевой есть также фермерское хозяйство «Пахарь», которым он руководит с 2025 года.
Сама блогерша уже несколько лет не занимается коммерческой деятельностью. После скандала с «голой» вечеринкой она вышла из всех компаний, где была учредителем. Сейчас у неё осталось только действующее ИП.
Ранее СМИ узнали, что Анастасия Ивлеева и её супруг распродают недвижимость из-за резкого снижения доходов семейного бизнеса. В феврале знаменитость продала родительскую двухкомнатную квартиру площадью 44 квадрата во Всеволожском районе Ленобласти менее чем за 5 млн рублей.
