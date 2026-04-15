В Ростове ремонт теплосети на Варфоломеева затянулся из-за опасных условий в канале

Ремонт теплосетей из-за коммунальной аварии на улице Варфоломеева в Ростове затягивается. Об этом предупредила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— По данным ООО «Ростовские тепловые сети», после откачки теплоносителя в проходном канале провели осмотр. Выяснилось, что условия не соответствуют требованиям безопасности. В замкнутом пространстве сохраняется повышенная температура и плохая вентиляция, — объяснила министр.
Сейчас специалисты проводят дополнительные мероприятия. Они снижают температуру воздуха и принудительно проветривают канал. Это увеличивает время восстановительных работ.
Напомним, ремонт начался 15 апреля в 10:00. Планировалось завершить к 24:00 того же дня, но сроки сдвинулись. На время работ ограничена подача ресурса по адресам:
— улица Черепахина, 212;
— проспект Буденновский, 93;
— переулок Семашко, 99, 118;
— улица Варфоломеева, 239, 246, 229, 244, 227, 238, 260А, 266, 274, 274/1;
— переулок Соборный, 80/219;
— улица Малюгиной, 163/72;
— проспект Ворошиловский, 101, 105;
— переулок Газетный, 110/264.
Ответственная организация — ООО «Ростовские тепловые сети». Телефоны диспетчерской: (863) 234−89−44, (863) 287−01−90. Круглосуточная горячая линия: (961) 441−22−11, (863) 210−47−32, (863) 210−47−33.
Компания приносит извинения за неудобства и просит ростовчан при обнаружении течи или размыва грунта не приближаться к месту дефекта и немедленно звонить по указанным номерам.
