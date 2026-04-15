Росавиация разрешила дневные вылеты в Израиль с 16 апреля

Росавиация частично сняла ограничения на полеты в Израиль, рейсы начнут выполняться с 16 апреля, сообщили в ведомстве.
«С 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 7:00 по 1:00 мск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет на полеты в ночные часы пока действует.
В Росавиации пояснили, что решение о возобновлении полетов принято с учетом рекомендаций Минтранса и Министерства иностранных дел РФ. Перед выполнением рейсов будут оцениваться все риски, а также рекомендации Международной организации гражданской авиации.
Напомним, ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля и Ирана ввели после начала операции американо-израильской операции против исламского государства, которая началась 28 февраля.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению авиаперелетов в страны Ближнего Востока.