USA Today утверждает, что США начали готовить военную операцию на Кубе

США планируют военную операцию на Кубе в случае приказа Трампа о ее начале.

Источник: Комсомольская правда

США начали подготовку к возможной военной операции на Кубе. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на собственные источники.

Согласно материалу, это может произойти, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале соответствующей интервенции.

«Пентагон в условиях секретности наращивает военное планирование возможной операции на Кубе на случай, если Трамп отдаст приказ», — сообщает издание.

Ранее глава Белого дома также пригрозил, что США могут «заглянуть» на Кубу после того, как американская администрация решит все вопросы с Ираном. Трамп назвал островное государство «страной в упадке», подчеркнув, что она якобы давно и очень плохо управляется.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что оправдания возможной военной агрессии Вашингтона против Гаваны не существует.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше