USA Today утверждает, что США начали готовить военную операцию на Кубе

Согласно материалу, это может произойти, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о начале соответствующей интервенции.
«Пентагон в условиях секретности наращивает военное планирование возможной операции на Кубе на случай, если Трамп отдаст приказ», — сообщает издание.
Ранее глава Белого дома также пригрозил, что США могут «заглянуть» на Кубу после того, как американская администрация решит все вопросы с Ираном. Трамп назвал островное государство «страной в упадке», подчеркнув, что она якобы давно и очень плохо управляется.
В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что оправдания возможной военной агрессии Вашингтона против Гаваны не существует.