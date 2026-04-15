Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Охлобыстин выступил против ограничений в интернете

Актер Иван Охлобыстин выступил с критикой ограничительных мер в интернете, назвав их ошибочными.

Актер Иван Охлобыстин выступил с критикой ограничительных мер в интернете, назвав их ошибочными. Свою позицию он изложил в личном Telegram-канале.

По словам артиста, в современных условиях полностью ограничить доступ к информации невозможно, а сами попытки контроля способны нанести ущерб репутации. Он также отметил, что ограничения в информационной сфере негативно отражаются на развитии науки и культуры.

Охлобыстин подчеркнул, что не поддерживает возвращение к советской модели. Несмотря на положительное отношение к отдельным аспектам того периода, он заявил, что не испытывает ностальгии по тем временам.

Высказывание прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о регулировании цифрового пространства и доступе к информации.

В последние годы тема интернет-регулирования активно обсуждается на разных уровнях, включая законодательные инициативы и общественные дискуссии, где сталкиваются позиции сторонников усиления контроля и тех, кто выступает за сохранение свободного доступа к информации и развитию цифровой среды.

Читайте также: В Рио-де-Жанейро турист заплатил 1,5 тысячи фунтов стерлингов за кебаб.

