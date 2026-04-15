Иван Охлобыстин выступил против ограничений в интернете

Актер Иван Охлобыстин выступил с критикой ограничительных мер в интернете, назвав их ошибочными. Свою позицию он изложил в личном Telegram-канале.
По словам артиста, в современных условиях полностью ограничить доступ к информации невозможно, а сами попытки контроля способны нанести ущерб репутации. Он также отметил, что ограничения в информационной сфере негативно отражаются на развитии науки и культуры.
Охлобыстин подчеркнул, что не поддерживает возвращение к советской модели. Несмотря на положительное отношение к отдельным аспектам того периода, он заявил, что не испытывает ностальгии по тем временам.
Высказывание прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о регулировании цифрового пространства и доступе к информации.
В последние годы тема интернет-регулирования активно обсуждается на разных уровнях, включая законодательные инициативы и общественные дискуссии, где сталкиваются позиции сторонников усиления контроля и тех, кто выступает за сохранение свободного доступа к информации и развитию цифровой среды.
