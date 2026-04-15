Знаменитые работы XX века приехали в филиал Третьяковской галереи в Калининграде

В калининградском филиале Третьяковской галереи открылась выставка «Великие учителя». Проект посвятили 170-летию галереи и 80-летию Калининградской области.

В калининградском филиале Третьяковской галереи открылась выставка «Великие учителя». Проект посвятили 170-летию галереи и 80-летию Калининградской области.

В экспозиции впервые в регионе показывают знаменитые работы Самохвалова, Коржева, Богородского, Коровина и Пименова. Эти мастера воспитали художников, которые после войны приехали на западный рубеж и запечатлели рождение нового края.

Выставка дополнили межмузейным маршрутом с участием Музея Мирового океана, Музея изобразительных искусств и Историко-художественного музея. Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила, что открытие 9 апреля — в День героического штурма Кенигсберга — подчеркивает связь поколений, которую искусство продолжает сегодня. Выставка работает до 27 сентября.