История японской макаки Панча повторилась в мексиканском зоопарке

В зоопарке Гвадалахары в Мексике обезьяна оставила своего сына по кличке Юдзи, после чего ее заменили плюшевой игрушкой. Об этом сообщила газета El Universal.
— История отвергнутой японской обезьянки по кличке Панч, ставшая вирусной благодаря тому, как она прячется за игрушкой шимпанзе, вновь повторилась в Мексике. Теперь аналогичный случай получил широкую огласку в зоопарке Гвадалахары, — говорится в материале.
Местные ветеринары пояснили, что инстинкт Юдзи обнимать свою мягкую спутницу связан с возрастной необходимостью животного, а не просто с поведенческой чертой. По их словам, в этом возрасте вся безопасность у обезьян исходит от их матери, поэтому поведение Юдзи абсолютно естественно, передает газета.
Панч приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спал и везде ходил с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники зоопарка для борьбы со стрессом из-за матери, отказавшейся от него. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».
22 марта в Ленинградском зоопарке самка макаки вандеру по имени Шарлотта отказалась от своего ребенка, после чего сотрудники учреждения дали ему плюшевую игрушку, чтобы не лишать необходимого контакта.