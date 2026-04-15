Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

История японской макаки Панча повторилась в мексиканском зоопарке

В зоопарке Гвадалахары в Мексике обезьяна оставила своего сына по кличке Юдзи, после чего ее заменили плюшевой игрушкой. Об этом сообщила газета El Universal.

В зоопарке Гвадалахары в Мексике обезьяна оставила своего сына по кличке Юдзи, после чего ее заменили плюшевой игрушкой. Об этом сообщила газета El Universal.

— История отвергнутой японской обезьянки по кличке Панч, ставшая вирусной благодаря тому, как она прячется за игрушкой шимпанзе, вновь повторилась в Мексике. Теперь аналогичный случай получил широкую огласку в зоопарке Гвадалахары, — говорится в материале.

Местные ветеринары пояснили, что инстинкт Юдзи обнимать свою мягкую спутницу связан с возрастной необходимостью животного, а не просто с поведенческой чертой. По их словам, в этом возрасте вся безопасность у обезьян исходит от их матери, поэтому поведение Юдзи абсолютно естественно, передает газета.

Панч приобрел популярность в Сети благодаря тому, что спал и везде ходил с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали сотрудники зоопарка для борьбы со стрессом из-за матери, отказавшейся от него. Что известно о маленькой макаке и как складывается судьба животного — в материале «Вечерней Москвы».

22 марта в Ленинградском зоопарке самка макаки вандеру по имени Шарлотта отказалась от своего ребенка, после чего сотрудники учреждения дали ему плюшевую игрушку, чтобы не лишать необходимого контакта.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше