Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав утвердил обновленные условия и порядок формирования больничных

РИА Новости: Минздрав изменил условия формирования больничных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в РФ, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя. Это дает больше свободы в совмещении декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения.

Также теперь получать листок нетрудоспособности смогут и самозанятые.