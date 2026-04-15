Режиссер Владимир Грамматиков: Когда можешь в пяти словах сформулировать идею фильма, приходит понимание, как его нужно снимать и кому он предназначен

— Этот секрет я уже могу раскрыть. Когда мы решили сделать сказку, то стали изучать все подобные экранизации за предыдущие 15 лет. И первое, что мы поняли, — нельзя осовременивать русскую классическую сказку. Нельзя ее вгонять в современные темпы и ритмы. Она тогда теряет свое очарование. Русская сказка — это когда бабушка в избе при лучине рассказывает какую-то историю раз за разом. Но ведь и современное восприятие детей тоже поменялось радикально. Мы два года серьезно занимались изучением этого вопроса, изучали психологию, восприятие. И в итоге нашли метод — рассказывать неизвестные факты о жизни известных сказочных персонажей. Бабе-Яге было 18 лет? Было. И роман с Лешим был. Это он ей избушку подарил. Почему Кощей — бессмертный? Да потому, что в свои 22 года все эмоции, чувства свои отдал за это. Дурак! Вот я бы никогда этого не сделал. И вот такая формула — как бы неведомое, но с известным сказочным персонажем, — сработала. Ну и, конечно, спецэффекты, юмор — тоже сработали. Зритель это все принял.