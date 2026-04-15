Режиссер Владимир Грамматиков: Когда можешь в пяти словах сформулировать идею фильма, приходит понимание, как его нужно снимать и кому он предназначен

16 апреля в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы состоится премьера документального фильма «Сила единения». Он посвящен тем, кто во время Великой Отечественной войны помогал ковать Победу в тылу, совершая настоящие подвиги. Среди них было и немало москвичей, которые рыли окопы, организовывали оперативную эвакуацию заводов и обеспечивали работу оставшихся в городе предприятий. Накануне премьеры «Вечерняя Москва» побеседовала с художественным руководителем картины режиссером Владимиром Грамматиковым.
Сегодня особенно важно знать героев своей страны, ее настоящую историю, многие эпизоды которой помнят уже только кадры старой кинохроники. Это позволяет лучше понимать реалии дня сегодняшнего, считает наш собеседник, режиссер Владимир Грамматиков.
— Владимир Александрович, вы в съемках фильма «Сила единения» выступили как художественный руководитель. Что вас заинтересовало в этом проекте? Почему решили принять в нем участие?
— Я с удовольствием принял участие в этой работе. Тема потрясающая — о людях, которые сумели после начала Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки эвакуировать крупнейшие предприятия из Москвы и буквально на пустом месте наладить выпуск необходимых фронту танков, орудий, патронов и так далее. Как ни странно, оказалось, что никто из кинематографистов не затронул эту тему. Когда мы начали собирать данные, изучать факты, и я увидел этот объем, эти темпы — это невероятно. Просто нереально. Гигантские предприятия переместили на Урал, в Сибирь, танковый завод — в Нижний Тагил.
Оборудование, станки перевозили, ставили буквально на землю и уже через три дня начинали производство. Еще не было ни фундамента, ни крыши, а люди уже работали. И выпускали танки — тысячи, десятки тысяч. И это не мифы, это абсолютно реальные вещи.
Или еще один факт. Во время эвакуации одного из заводов была проблема — как доставить станки к эшелонам. И вот кому-то пришла в голову гениальная идея — возить их трамваями. Протянули пути и возили на трамваях прямо до вагонов. Вот из таких деталей складывается весь фильм. Это просто радость — участвовать в такой работе. И потом, картиной занимались профессионалы. Например, Алексей Стариков, который написал сценарий, прошел путь от командира танкового взвода до заместителя командира танковой дивизии, работал на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, который в годы войны выпускал танки и самоходки, так что знает, о чем говорит. И эта причастность задает совершенно особую интонацию.
Сейчас документальное кино делается актуальным, потому что люди хотят правды. Люди хотят понимать первопричину всего происходившего. Такое время.
А потом вдруг их как-то пугает эта документалистика, пугают эти откровения. А нам действительно нужно знать эту правду. Особенно поколенческую правду. Потому что сегодня молодому человеку 13−14−15 лет сложно представить, что гигантский завод был откручен, скручен, погружен на платформы, перевезен вглубь страны и собран заново. А это все реальные события.
Самое сложное — это невероятное количество фактов, огромное количество материала. Как проходила эвакуация, как все сворачивалось. Вот, говорят, все убежали из Москвы. А мы видели хронику. Было огромное количество ополченцев, огромное число людей, которые рыли окопы на подступах к городу, занимались эвакуацией предприятий. А еще некоторые заводы ведь остались в городе. Вот «Компрессор» не был эвакуирован, на нем выпускали «Катюши», которые приняли на вооружение буквально перед самым началом войны, 21 июня 1941 года. Тогда к станкам становились женщины, дети. Это действительно так было. И обо всем этом нужно говорить, нужно донести это до зрителя.
— Сложно снимать такие исторические вещи в стиле документалистики? Нужен же еще и художественный ряд, не только кинохроника. И как это все совместить?
— Тут важно соотношение. Сколько использовать кинохроники, а сколько современной съемки. К тому же исторической хроники не так много, и большая часть ее уже где-то использовалась. Но мы нашли кадры, которые никто никогда не видел. Хроника, документальные факты очень важны. Это эмоционально очень мощно действует. Но нужно принимать во внимание и день сегодняшний. Мы постарались найти оптимальный баланс. Сначала на уровне сценария, потом — на уровне съемки и монтажа.
— В фильме снялся и Никита Михалков. С вашей подачи?
— Да. В фильме мы рассказываем о том факте, что творческие люди, в том числе и его отец, Сергей Михалков, передали средства от полученных ими за свои произведения Сталинских премий на производство танка КВ1, который получил название «Беспощадный». Мы попросили, чтобы Никита Сергеевич дал комментарии по этому поводу с позиции сегодняшнего дня. А он, скажу по секрету, не просто дал комментарий, он и словом, и делом показал свое отношение к событиям тех дней — передал полученную им в эти дни денежную награду на нужды специальной военной операции. Так что могу сказать, что традиция жива.
— В фильме есть интересный творческий ход — ожившие фотографии. Использовали возможности искусственного интеллекта?
— Скажем так, он частично помогал. Без него такого не сделаешь. Конечно, мы действовали не на таком примитивном уровне, как это сейчас доступно практически всем. У нас это, можно сказать, историческая хроника. Фотографии, которые ожили. И это придало фильму большую документалистику. Меня, кстати, не пугает искусственный интеллект, напротив, его нужно использовать, выстраивать с ним диалог. Пусть служит нашим интересам.
— Каким, на ваш взгляд, должен быть документальный фильм, чтобы он был интересен разным людям, чтобы на него пошли?
— Главное, конечно, — это тема. Если она людей интересует, если им интересно узнать что-то новое, это первый плюс. Еще очень важна интонация. Нельзя слишком настойчиво навязывать свою позицию, менторствовать. Если начинаешь говорить, мол, смотреть надо только так, а не иначе, — это вызывает отторжение. И конечно, нужен современный язык, современные технологии. Видео-, аудиоэффекты, которые стали частью нашей сегодняшней жизни.
— Многие дети, подростки и даже молодежь сегодня не воспринимают черно-белое кино, не могут долго удерживать внимание на сюжете, если он медленно развивается. Вы об этом?
— В том числе. Сегодня требования к картинке, к качеству звука совершенно другие. Даже в смартфонах качество видео очень высокое. И конечно, старая хроника, да и художественные фильмы ему не всегда соответствуют. Поэтому в таких картинах, как наша, нужно находить ударные кадры и правильно их позиционировать.
— Некоторые старые фильмы раскрасили, сделали цветными. Не думали пойти по этому пути?
— Даже мысли не было! Ну вот «Семнадцать мгновений весны» раскрасили, и ужасно. Понимаете, это очень тонкая материя. Потому что у всех нас есть своя собственная «раскраска», свое восприятие, своя иллюзия….. И не нужно ее лишать.
— Это как если книгу читаешь, а потом фильм смотришь — а там герои совсем не такие, какими ты их себе представлял?
— Именно. Взять, например, роман «Мастер и Маргарита». Я бы запретил его экранизировать. Ведь каждый, кто его читает, выстраивает свою систему образов, и найти универсальный взгляд невозможно.
— Возвращаясь к фильму «Сила единения». Сейчас везде трубят о том, что у детей сформировалось клиповое мышление. Как думаете, эта картина сможет заинтересовать их настолько, чтобы ее досмотрели до конца?
— По поводу клипового мышления — считаю, что это немножко подогретое мнение. Да, они нетерпеливы, им нужно быстрее получить информацию, получить эмоции. Они торопыжки. Это правда печально, потому что не дает им погружения. Они скользят по жизни, по поверхности цветущих лугов — такой пролет по одуванчикам. В корни не уходят. Им это страшно. И опасно. И неинтересно. Все это нужно учитывать. Но не идти у них на поводу. Пусть посидят, посмотрят, послушают. И, кстати, если детям что-то интересно, они могут и спектакль просмотреть до конца, и кино. Между прочим, эфирный формат фильма «Сила единения» — всего 26 минут. Хотя могу сказать, что такой тайминг — не в угоду молодежи.
— Создать хороший фильм — полдела. Важно ведь еще, чтобы о нем узнали, чтобы его посмотрели. Как вы считаете, что для это нужно?
— Сегодня, конечно, важно, чтобы он был доступен на разных киноплатформах. И, если говорить о таких фильмах, как «Сила единения», нужно показывать его на тематических мероприятиях — ко Дню Победы, на встречах с ветеранами и так далее. Пристегивать, так сказать, к событийному ряду. И конечно, важна популяризация, продвижение.
— Сейчас действуют строгие ограничения на негативный контент для детей. А ведь в фильмах о войне некоторые действующие запреты сложно обойти. Это создает дополнительные сложности?
— Да, тут сложно. Вот, к примеру, мой фильм «Посмотри на меня», в котором действие происходит через несколько лет после окончания войны, получил ценз 18+, потому что там герои в некоторых сценах курят и выпивают. А там ведь на самом деле история о том, как любовь и вера помогают не сдаваться и двигаться навстречу мечте. И, думаю, ее стоило бы посмотреть хотя бы подросткам. Но — нет. Хотя я за эту картину «Золотого орла» получил как лучший режиссер, а Саша Урсуляк — как лучшая актриса.
— Зато трилогия «Последний богатырь», в которой вы выступили креативным продюсером, не имеет недостатка в зрителях. В чем секрет успеха?
— Этот секрет я уже могу раскрыть. Когда мы решили сделать сказку, то стали изучать все подобные экранизации за предыдущие 15 лет. И первое, что мы поняли, — нельзя осовременивать русскую классическую сказку. Нельзя ее вгонять в современные темпы и ритмы. Она тогда теряет свое очарование. Русская сказка — это когда бабушка в избе при лучине рассказывает какую-то историю раз за разом. Но ведь и современное восприятие детей тоже поменялось радикально. Мы два года серьезно занимались изучением этого вопроса, изучали психологию, восприятие. И в итоге нашли метод — рассказывать неизвестные факты о жизни известных сказочных персонажей. Бабе-Яге было 18 лет? Было. И роман с Лешим был. Это он ей избушку подарил. Почему Кощей — бессмертный? Да потому, что в свои 22 года все эмоции, чувства свои отдал за это. Дурак! Вот я бы никогда этого не сделал. И вот такая формула — как бы неведомое, но с известным сказочным персонажем, — сработала. Ну и, конечно, спецэффекты, юмор — тоже сработали. Зритель это все принял.
Сейчас много переснимают старых сказок. Но одни технологии не гарантируют успеха. Важно найти в сказке актуальность. А этого ни в одной из последних экранизаций нет.
— Сейчас, на мой взгляд, не хватает и качественных фильмов для подростков. Таких, где они могли бы ассоциировать себя с героями, а значит — сопереживать и, может, находить какие-то решения своих проблем.
— Не то что не хватает. Такого кино просто нет. Ушел Валера Приемыхов, ушла Динара Асанова…. И никто не хочет заходить в эту подростковую зону. А очень нужно. У современного подростка в 50 раз больше вопросов и соблазнов, чем было у нас. И как его уберечь? Как дать ему точки опоры, примеры, ответы на вопросы? Я вот в детстве 12 раз смотрел «Подвиг разведчика». Пробирался в кинотеатр, прятался между кресел, лишь бы еще раз увидеть. А сейчас нет такого.
— Но есть же и современное правильное кино? Вы даже возглавляете жюри одноименного международного кинофестиваля. И уже совсем скоро, 21 апреля, он пройдет в Москве уже в шестой раз.
— Ну идея правильного кино, конечно, немножко кокетливо звучит, потому что для одного правильное кино — одно, для другого — другое. Но да, мы стараемся собрать в кучку то немногое, что есть сегодня в нашей жизни правильного. И у нас, и за рубежом. Мы должны знать друг друга, и тогда нам проще будет договариваться.
Проблема еще в том, что фильмы фестиваля — это по большей части молодая режиссура. И, возвращаясь к вопросу о том, что мало снять хороший фильм, — чтобы эти картины увидели, нужно их продвигать, рекламировать. А зачастую, к сожалению, о них знает только довольно узкий круг людей.
— Фильм «Сила единения» не представлен на конкурсе?
— Мы же только недавно закончили съемки, так что нет. Но, может, в следующем году, почему бы и нет.
— А продолжение цикла будет?
— Надеюсь. У сценариста Алексея Старикова уже есть замысел. И возможно, зрители узнают что-то о войсках, в которых я служил, после чего долго был невыездным.
— Заинтриговали. Будем ждать. Или раньше зрители увидят ваш новый фильм, в котором вы выступаете в качестве режиссера?
— Вполне возможно. Съемки должны завершиться уже в начале мая.
— Не поделитесь секретом, о чем фильм?
— Много рассказать пока не могу. Сценарий я прочел еще 10 лет назад. Он мне понравился, но чтобы начать делать кино, я сначала должен в пяти словах для себя сформулировать, про что оно будет. Потому что, когда я понимаю про что, я понимаю как и, самое важное, — кому я хочу рассказать эту историю. Это мои три кита. В этот раз понимание рождалось долго. Но, как это бывает, однажды тихий ангел под утро прилетает, на ухо садится…. В общем, сейчас формулировка звучит так: в дарованной тебе жизни ты не имеешь права ставить точку ни в 25, ни в 35, ни в 55, ни в 85 лет.
ДОСЬЕ.
Владимир Александрович Грамматиков родился 1 июня 1942 года в городе Свердловске. Окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский — ВГИКа. В 1998—2002 годах — директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Один из создателей и художественный руководитель студии «Старлайт». Был главным режиссером и художественным руководителем детской телепрограммы «Улица Сезам». В 2010—2022 годах — креативный продюсер компании Disney в России. Президент кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине. Председатель Международного экспертного совета фестиваля «Правильного кино». С 2001 года руководит актерской мастерской во ВГИКе. Преподает в Высшей школе кино и телевидения «Останкино». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства.
СПРАВКА.
Фильм «Сила единения» был задуман и снят по инициативе и при поддержке Московского дома ветеранов войск и Вооруженных сил. Он стал логическим продолжением документальной ленты 2025 года «Ополченцы. Мелодия памяти», которая была отмечена дипломом кинофестиваля документального кино «Время наших героев». Это фильм о тысячелетних традициях нашего народа по защите Отечества, о продолжении этих традиций участниками специальной военной операции, о преемственности поколений, о силе духа и единстве. Проект был реализован благодаря поддержке гранта мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.