СВР: Россия и Белоруссия осуждают попытки подорвать исторические связи

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Белоруссия осуждают попытки подорвать исторические связи между двумя государствами, сообщили в пресс-службе СВР РФ.
В среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки Российской Федерации и коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Евгеньевича Нарышкина и Ивана Станиславовича Тертеля.
«Отмечено, что Москва и Минск решительно осуждают любые попытки ревизионистских сил переписать историю, преуменьшить роль советского народа в разгроме нацизма и тем самым подорвать глубинные исторические связи между двумя братскими государствами», — говорится в сообщении.