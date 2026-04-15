Муж Насти Ивлеевой Бегак заработал 101 миллион рублей на строительном бизнесе

Муж блогера Насти Ивлеевой, телеведущий Филипп Бегак, заработал 101 миллион рублей на строительном бизнесе. Однако его чистая прибыль составила всего 520 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру».
В то же время бухгалтерская отчетность указывает на долг компании «СК Фронтон», которую Бегак возглавляет с 2023 года, в размере 560 миллионов рублей, говорится в публикации.
До этого Telegram-канал Mash писал, что Ивлеева и Бегак оперативно распродают недвижимость из-за проблем с бизнесом. Еще в феврале телеведущая продала родительскую двухкомнатную квартиру во Всеволожском районе Ленинградской области — заключить сделку удалось менее чем за пять миллионов рублей. Муж Ивлеевой же снизил цену на свой дом до 64 миллионов рублей — его он выставил на продажу еще летом 2025 года.
Чистая прибыль компании Бегака «СК Фронтон» за 2024 год снизилась на 92 процента — с 15,2 до 1,2 миллиона рублей. Кроме того, за организацией числится штраф в размере 605 тысяч рублей.
О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая 2025 года. Пара объявила о помолвке в декабре прошлого года, а затем влюбленные официально поженились.