«Торпедо» сенсационно обыграло «Металлург» в овертайме 3:2

Четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ закончился для нижегородского «Торпедо» победой над «Металлургом» в овертайме — 3:2.
Игра была решающей — скажут ли «Торпедо» спасибо за сезон? Ведь три матча серии уже остались за «Металлургом», несмотря на упорную борьбу.
Трибуны были накалены до предела, за матчем лично наблюдали председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и — со стороны нижегородцев — глава совета директоров Объединённой металлургической компании Анатолий Седых. Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков в решающем матче экспериментировал по максимуму, перетасовав тройки и даже поставив в разные звенья вечных партнёров по красивым голам Василия Атанасова и Егора Виноградова.
Уже на четвёртой минуте первого периода Александр Петунин открыл счёт, «размочив» ворота торпедовского кипера Дениса Костина. Нижегородцы на этом игровом отрезке ответить не сумели.
Второй период получился зеркалом первого: в начале преимущество гостей увеличил Артём Минулин. Шайба осталась безответной, хотя «автозаводцы» создавали моменты и дважды выстояли в меньшинстве.
Но в третьем периоде торпедовцы начали творить чудеса: уже на 14-й секунде забил Владислав Фирстов, за несколько часов до матча ставший папой очаровательной дочки. А потом свой второй гол в плей-офф положил в ворота соперника и Алексей Кручинин. Счёт стал равным, и игра началась заново. Нижегородцы показали, что они очень зубастые соперники даже для чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
В овертайме у соперника удалили Руслана Исхакова, и Егор Виноградов в большинстве поставил в игре победную точку.
Серия продолжится 17 апреля.
