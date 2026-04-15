«Торпедо» сенсационно обыграло «Металлург» в овертайме 3:2

Но в третьем периоде торпедовцы начали творить чудеса: уже на 14-й секунде забил Владислав Фирстов, за несколько часов до матча ставший папой очаровательной дочки. А потом свой второй гол в плей-офф положил в ворота соперника и Алексей Кручинин. Счёт стал равным, и игра началась заново. Нижегородцы показали, что они очень зубастые соперники даже для чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.