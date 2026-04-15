Бессент: США не будут продлевать лицензии на покупку российской нефти

США не будут продлевать исключения из санкций для иранской и российской нефти. Об этом заявил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент на брифинге.

Источник: Life.ru

Чиновник подчеркнул, что правила действовали только в отношении нефти, загруженной на танкеры до 11 марта.

«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть», — сказал Бессент.

Ранее Life.ru писал, что американские власти уже вернули санкции против российской нефти, которую загружают на танкеры. В марте эти ограничения были приостановлены, но администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку действия лицензии, которая разрешала продавать российскую нефть, уже находившуюся в море.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

