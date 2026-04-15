«Торпедо» сократило отставание от «Металлурга» в серии плей-офф КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 в овертайме обыграло магнитогорский «Металлург» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Фирстов (41-я минута), Алексей Кручинин (47) и Егор Виноградов (77). У проигравших отличились Александр Петунин (4) и Артем Минулин (21).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Металлурга». Пятый матч противостояния состоится 17 апреля в Магнитогорске.
«Металлург» стал победителем регулярного чемпионата, «Торпедо» заняло шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф магнитогорская команда победила новосибирскую «Сибирь», нижегородцы оказались сильнее череповецкой «Северстали». Оба противостояния завершились со счетом 4−1.