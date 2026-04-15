Лидер венгерской оппозиции, победивший на парламентских выборах, поставил президенту ультиматум

В «Тисе» рассчитывают найти человека, который станет «воплощением единства нации».

Источник: Клопс.ru

Петер Мадьяр, возглавляющий победившую на выборах в Венгрии партию «Тиса», призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости в среду, 15 апреля.

«Я попросил его покинуть пост, когда парламент изберёт меня премьер-министром и я сформирую правительство. Если он не сделает этого добровольно, то мы воспользуемся своими полномочиями, внесем в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности», — заявил политик.

Мадьяр также отметил, что пока у партии нет собственного кандидата на пост главы государства. По его словам, в «Тисе» рассчитывают найти человека, который станет воплощением единства венгерской нации.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. После подсчёта 98,9% голосов оппозиционная партия «Тиса» значительно опережает правящую «Фидес» и, как ожидается, получит 136 из 199 мест в парламенте против 57 у соперника. Окончательные итоги должны утвердить до вечера 18 апреля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял Украину во вмешательстве в парламентские выборы. По его словам, представители республики взаимодействуют с оппозиционной партией «Тиса», которая, как он утверждает, получает внешнее финансирование.

