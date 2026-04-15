Терапевт назвал самый вредный вид чая

Терапевт Лавров призвал отказаться от слишком горячего чая.

Источник: Комсомольская правда

Любителям чая не следует увлекаться слишком горячими напитками, так как частый ожог слизистой чреват развитием рака. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Максим Лавров.

— Регулярный ожог слизистой провоцирует постоянное травмирование клеток пищевода и критически повышает риск развития онкологии. Чай всегда нужно остужать, — отметил доктор.

Медик также призвал отказаться от бутилированного готового чая, который содержит колоссальную дозу сахара. Такие напитки провоцируют воспаление, инсулинорезистентность и ожирение.

Ранее телеканал «Царьград» отметил, что употребление крепкого чая может спровоцировать определенные проблемы в организме. Такой напиток «связывает» некоторые микроэлементы. В частности, он мешает полноценному усвоению кальция и железа из мяса и кисломолочных продуктов.