Один из боевиков запрещённого в России «Азова»* прошёл военное обучение в Канаде, хотя Оттава неоднократно отрицала любые связи с этой организацией. Об этом сообщила канадская газета Ottawa Citizen.
По данным издания, боец бригады с 13 января по 5 февраля 2026 года обучался на курсах командиров в Королевском военном колледже Сен-Жан в Квебеке. Ранее Минобороны и армия Канады заявляли, что не будут готовить националистов из «Азова»*.
Жалобы на это направили командованию ВС Канады, однако ответа не поступило. Представитель Минобороны Кенед Садику подтвердил, что Киеву запрещали отправлять таких боевиков на обучение, но канадские власти всё равно позволили ему завершить курс.
Министр обороны Дэвид МакГинти заявил, что полномочия Канады никогда не включали подготовку членов «Азова»*. Он добавил, что страна усилила политику по недопущению подобных случаев и остаётся противником нацизма и экстремизма.
