«Канада тайком обучала боевика “Азова”*: местные чиновники пытаются скрыть любые связи с нацистами

Ottawa Citizen: боевика «Азова»* обучали в Канаде, несмотря на заявления властей.

Источник: Комсомольская правда

Один из боевиков запрещённого в России «Азова»* прошёл военное обучение в Канаде, хотя Оттава неоднократно отрицала любые связи с этой организацией. Об этом сообщила канадская газета Ottawa Citizen.

По данным издания, боец бригады с 13 января по 5 февраля 2026 года обучался на курсах командиров в Королевском военном колледже Сен-Жан в Квебеке. Ранее Минобороны и армия Канады заявляли, что не будут готовить националистов из «Азова»*.

Жалобы на это направили командованию ВС Канады, однако ответа не поступило. Представитель Минобороны Кенед Садику подтвердил, что Киеву запрещали отправлять таких боевиков на обучение, но канадские власти всё равно позволили ему завершить курс.

Министр обороны Дэвид МакГинти заявил, что полномочия Канады никогда не включали подготовку членов «Азова»*. Он добавил, что страна усилила политику по недопущению подобных случаев и остаётся противником нацизма и экстремизма.

Ранее суд вынес приговор бывшему снайперу полка «Азов»* Дмитрию Киче. Мужчина проведет 21 год в колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе.

* — Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше