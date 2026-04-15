Во Франции заявили о рекордном за 23 года ущербе виноградникам: заморозки уничтожили почти половину почек

В Шампани из-за сильных заморозков уничтожено 40% почек виноградников.

В знаменитом французском регионе Шампань из-за сильных заморозков были уничтожены 40% почек виноградников. Согласно данным Межпрофессионального комитета вин Шампани (CIVC), ущерб стал рекордным за последние 23 года.

«После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани», — переезжает радиостанция Ici.

Подобный случай произошел в 2003 году, когда из-за низких температур погибли 45% почек на виноградниках. В этом году заморозки нанесли значительный ущерб винодельческому региону из-за раннего распускания почек. При этом в CIVC отметили, что говорить о потерях урожая еще рано — он станет известен после окончательного формирования лоз и сбора винограда.

Ранее KP.RU сообщал, что минусовые температуры и мокрый снег вернулись в Краснодарский край после долгого тепла. Это может ударить по урожаю фруктов и овощей в предстоящем сезоне.