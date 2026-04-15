СМИ раскрыли название фильма-приквела к «Игре престолов»

СМИ раскрыли название фильма-приквела к «Игре престолов». Проект расскажет историю Таргариенов.

Источник: Аргументы и факты

Фильм-приквел к сериалу «Игра престолов» получил рабочее название. Об этом сообщает издание Variety.

По данным источника, проект разрабатывает компания Warner Bros. Discovery. Ранее СМИ писали, что руководство одобрило идею сценариста Бо Уиллимона.

Предполагается, что сюжет будет посвящен Эйгону I Таргариену — основателю династии и ключевой фигуре в истории Вестероса.

Как уточняет Variety, речь идет о рабочем названии, которое может измениться на более поздних этапах производства.

Сроки выхода фильма и актерский состав пока не раскрываются.

Ранее сообщалось о смерти актера Майкла Патрика, снимавшегося в сериале «Игра престолов».