Стали известны цены на новые рамные внедорожники из США и Японии

По параллельному импорту россияне могут приобрести ряд рамных внедорожников из-за рубежа. В частности, Chevrolet Tahoe обладает мотором на 2,7 литра и мощностью 303 лошадиные силы, коробка передач представляет собой 10-ступенчатый «автомат», а цена начинается от 13 миллионов рублей. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил портал Autonews.
— Главным отличием такого автомобиля стал более «скромный» 2,7-литровый двигатель вместо мощных бензиновых и дизельных V8, доступных в США. Впрочем, машины с более производительными агрегатами тоже можно заказать: везут такие прямиком из Америки. В арсенале модели: премиальная аудиосистема Bose, трехзонный климат-контроль, проекционный экран, — говорится в материале.
Кроме того, российские автомобилисты могут приобрести американский внедорожник другого бренда — Lincoln Navigator L. Он оснащен мотором на 3,5 литра и мощностью 440 лошадиных сил, а также 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот автомобиль обойдется по меньшей мере в 16,7 миллиона рублей, передает портал.
28 марта появилась информация о том, что к 2026 году стоимость базовых автозапчастей увеличилась в среднем от 20 до 40 процентов. Причинами роста цен стали усложнение логистики из-за параллельного импорта, рост налогов и более строгие проверки на таможне.