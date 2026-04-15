Стоматолог Обушенков: жевание на одну сторону ведет к стиранию зубов

Привычка живать только на одну сторону челюсти со временем может привести к стиранию зубов. Об этом предупредил в разговоре с «РИАМО» врач-стоматолог Максим Обушенков.
— Жевание преимущественно на одной стороне формируется из-за неправильного прикуса. В этом случае одни мышцы перегружаются, а другие работают недостаточно, что со временем может привести к ускоренному стиранию зубов, — отметил доктор.
Медик добавил, что пациент по началу может не испытывать дискомфорта: без труда есть, разговаривать и улыбаться. Однако без лечения ситуация со временем ухудшается.
Также врачи напоминают, что постепенное стирание эмали снижает способность зубов выдерживать жевательную нагрузку и может запустить цепную реакцию разрушения сначала одного зуба, а затем всего зубного ряда, передает RT.